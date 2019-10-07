Son Dakika Haberleri: YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

2 saat önce

İş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak benimseyen ve tüm süreçlerinde uygulayan YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı, System.String[]

İş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak benimseyen ve tüm süreçlerinde uygulayan YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş(YEDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen tatbikat, Şirket Genel Müdürlüğünde yangın alarm sirenlerinin çalması ile başladı. Tatbikatta oluşturulan senaryo çerçevesinde ilgili birimlerin sorumlulukları, toplanma yerleri, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler, iletişimin nasıl sağlanacağı, Şirketin üstleneceği görevler değerlendirildi.


300'ü aşkın şirket çalışanları daha önceden eğitimlerini aldıkları tüm uygulamaları hayata geçirdi. Tatbikat esnasında söndürme, koruma, kurtarma, ilk yardım, çevre emniyet ekipleri, görevlerini eksiksiz yerine getirerek tatbikat gerçekleştirildi. Genel Müdürlük binasında çalışanlar 4 dakika 12 saniye içerisinde tahliye edilirken İtfaiye Daire Başkanlığı, sivil savunma afet kuralları çerçevesinde sürenin başarılı olduğunun altını çizdi.


İtfaiye Daire Başkanlığı, Eğitim Sorumlusu Mehmet Aşıkoğlu önceden çok sayıda olan acil hat numaralarının '112 acil servis' çatısı altında toplandığını, uygulamanın yıl sonunda Türkiye genelinde hayata geçirileceğini, böylece acil durumlar karşısında ilgili kurumların bir noktadan harekete geçirileceğini vurguladı. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı
İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu TBMM'de "nöbetçi bakan" uygulaması başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YEDAŞ'ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]