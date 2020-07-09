YEDAŞ'tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi - Son Dakika

YEDAŞ'tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) sorumluluk sahasındaki 5 ilde Kovid-19 salgınına rağmen yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) sorumluluk sahasındaki 5 ilde Kovid-19 salgınına rağmen yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti ilkesinden ödün vermeyen kurum, yıl sonuna kadar toplam 320 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacak.

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Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayı amaçlayan YEDAŞ, tüm çalışanları, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temelinde oluşturduğu 'Yenilikçi Uluslararası Kurumsal Yapısı' ile 2020 yılı yatırım hedefine emin adımlarla ilerliyor.


Teknolojik ve yenilikçi uygulamalar


YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2020 yılı ilk 6 ayında yapılan ve yıl sonuna kadar yapılması planlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. 2020 yılında toplam 320 milyon liralık yatırım yapmayı planladığını belirten Bora, "Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kurulduğumuz zamandan bu güne kadar uluslararası standartlarda elektrik dağıtım kalitesi vermeyi hedefleyen YEDAŞ, bu kapsamda şebeke yapısında, teknoloji, Ar-Ge faaliyetlerinde ve çağrı merkezi alanında yenilikçi uygulamalar ve yatırımlarla gelişmesini sürdürdü. Bu kapsamda 2019 yılında 138 milyon TL yatırım harcamalarını gerçekleştirdik" dedi.


Kovid-19 salgınına rağmen yatırımlar


YEDAŞ olarak 2020 yılında da durmadan hizmet ve kalite üretmeye devam ettiklerini söyleyen Bora, "Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımlarımıza sene başında planladığımızdan daha geç başlamak durumunda kaldık. Fakat bu durum programımızı yine de değiştirmedi. Daha yoğun bir çalışma ile yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız" dedi. Yıl sonu itibarıyla toplamda 320 milyon liralık bir yatırımı tamamlamış olacağız" diye konuştu.


En uç noktaya kadar kesintisiz enerji


2020 Yılı Tesis Yatırım Planı'na değinen Genel Müdür Hasan Yasir Bora, "Bu yatırımın büyük oranı transformatör ilavesi havai hat yatırımlarını kapsıyor. Bin 650 kilometre havai ve 110 kilometre yeraltı olmak üzere Alçak Gerilim(AG) ve Orta Gerilim(OG) şebeke, 90 kilometre aydınlatma, 378 adet trafo tesisi ve 120 adet beton köşk trafo tesisi bu yatırım planı kapsamında hayata geçirilecek. Merkez ilçeler ve kırsaldaki gerilim düşüm sorunlarına öncelik vererek enerjinin en uç noktadaki kullanıcıya kadar kesintisiz ve sürekli dağıtımına yönelik planlamamızı oluşturduk. Bu kapsamda tüm ihaleler yapıldı. 40 ekip ve 700 kişiye yaklaşan çalışan ile yatırımlarımızı sene sonuna kadar tamamlayacağız. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışmalarına başladı" şeklinde konuştu.


"Yatırımlarımız artarak devam edecek"


Hasan Yasir Bora son olarak, "Sorumluluğumuz kapsamındaki tüm bölgede aslında yatırım ihtiyacı daha fazla fakat tüm bu yatırımları tek seferde yapmak mümkün değil. Bunun için çok hassas çalışmalar ve belirli kriterlere, puanlamaya göre öncelikleme yapıyoruz. Her sene artan yatırım tempomuz ile çok kısa sürede bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacağız. YEDAŞ, öngörülen tüm yatırımlarını en kısa süre içerisinde hayata geçirecektir. Hizmet kalitesini artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görev sorumluluk alanımızdaki kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yürüttüğümüz projeler için ayrıca kendilerine çok teşekkür ederiz. Yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesi esnasında halkımıza verdiğimiz geçici rahatsızlıklardan dolayı ise özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Bora Füzesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YEDAŞ'tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi - Son Dakika Ekonomi
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