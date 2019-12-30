YEDAŞ'tan açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi YEDAŞ'tan açıklama - Son Dakika Ekonomi

YEDAŞ'tan açıklama

6 saat önce

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 'çalışanlarının işine son verdiği' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

YEDAŞ'tan açıklama, System.String[]

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 'çalışanlarının işine son verdiği' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.


YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şirketimiz bölgesinde bulunan tüm müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını var gücüyle yürütmektedir. Artan enerji talebi genişleyen sorumluluk alanı ve yeni yatırımlarla Şirketimiz her alanda büyümektedir. Buna paralel olarak en değerli kaynağımız çalışan sayımız da her yıl artmaktadır. Şirketimiz hizmet kalitemizin artırılması ve tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz bir hizmet sunabilmek, bölge ekonomisine ve bölge halkına istihdam sağlamak adına azami gayret göstermektedir. 2020 yılı için planlanan çalışan sayısı da ihtiyaca binaen önemli derecede artacaktır. Bazı medya organlarında çıkan 'YEDAŞ çalışanlarının işine son vermiştir' haberler istinaden şirketimiz açıklama yapma ihtiyacı duymuştur ki bu haberler doğruyu yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı
2020'de enerji kimlik belgesi olmayan yapılarda alım-satım ve kiralama yapılamayacak Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor

Son Dakika Haberleri
20:34 Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
19:46 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
18:46 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YEDAŞ'tan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]