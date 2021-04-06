YEDAŞ'tan "Samsun Okuma Vakti" projesine destek - Son Dakika

YEDAŞ'tan "Samsun Okuma Vakti" projesine destek

06.04.2021 13:13
YEDAŞ'tan

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) "Samsun Okuma Vakti" projesine bir kütüphaneyi modern cihazlarla donatarak destek oldu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) "Samsun Okuma Vakti" projesine bir kütüphaneyi modern cihazlarla donatarak destek oldu.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Samsun Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen "Samsun Okuma Vakti" projesi, Her Yere Kitap Her Yerde Kitap etkinliği kapsamında bir kütüphanenin modern cihazlar ile donatıldığı belirtildi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde toplam 40 bin kilometrelik alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunulduğu belirtilen açıklamada, "YEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Samsun Valiliğince başlatılan "Samsun Okuma Vakti" projesine altındaki kitap okuma seferberliği hamlesine, bağışta bulunarak projeye tam destek verdi." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valiliğinde imza töreni düzenlendiği belirtilen açıklamada, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Uğur Asan Her Yere Kitap Her Yerde Kitap etkinliği kapsamında YEDAŞ tarafından yaptırılacak dijital kütüphanenin protokolünün imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Genel Müdürü Bora, yerel bir hareket olarak başlayan ancak ulusal bir etki gösteren "Samsun Okuma Vakti" projesini şirket olarak benimseyerek desteklediklerini vurguladı.

Bora, "Çocuklarımızın, gençlerimizin her ortamda rahatça kitap okuyabilmelerini, kitabı ve taşıdığı değeri yaşatmayı hedefleyen projeye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizden isteğim okul hayatları süresince ve tüm yaşamları boyunca çok kitap okumalarıdır, çünkü okumak insanın ufkunu genişletiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Bora'ya etkinlik sonrası projeye verdiği destekten dolayı Teşekkür Belgesi takdim edildiği belirtildi.

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesinde 1 milyon kitap hedefi bulunuyor.

Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, çocukların kitaba kolayca ulaşabilmesi, evlerde okunmayan kitapların kitaba ulaşmakta güçlük çeken çocuklarla buluşturulması amacıyla 4 yıl önce başlatılan projede farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

milli eğitim bakanlığı, Samsun, Kitap, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YEDAŞ'tan 'Samsun Okuma Vakti' projesine destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 15:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YEDAŞ'tan "Samsun Okuma Vakti" projesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei