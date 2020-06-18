YEDAŞ'tan 'yatırım' hamlesi - Son Dakika

YEDAŞ'tan 'yatırım' hamlesi

YEDAŞ, müşterilerine 'kaliteli ve kesintisiz enerji sunma' amacı ile elektrik dağıtım şebekelerini yeniliyor.

YEDAŞ'tan 'yatırım' hamlesi, System.String[]

YEDAŞ, müşterilerine 'kaliteli ve kesintisiz enerji sunma' amacı ile elektrik dağıtım şebekelerini yeniliyor.


Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, 40 bin kilometrekarelik alanda, 3 milyon müşterisine, kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, 2020 yılı yatırım ve bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik dağıtım şebekesini yenilemeye başlıyor. Sorumluluğunda bulunan 5 il ve bunlara bağlı 66 ilçede gerçekleştirdiği yatırımlarla, müşterilerine 'sürdürülebilir elektrik enerjisi' hizmeti sunmaya devam eden YEDAŞ, 'elektrik dağıtım şebekesi iyileştirilmesi' projelerine start verdi. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, özellikle kırsal kesimde bulunan yerleşim yerlerinde, elektrik arızaları ile gerilim düşümüne bağlı sorunlara çözüm getirebilmek için büyük bir yatırım ve bakım onarım bütçesi ile harekete geçtiklerini ifade etti.


200 personel ve 80 araç ile önleyici bakım onarım çalışmaları


Genel müdürlüğü Samsun ilinde bulunan YEDAŞ, elektrik dağıtım hizmeti verdiği 5 il genelinde, önleyici bakım onarım çalışmalarını başlattı. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "15 Haziran Pazartesi günü itibarıyla da 5 ilde, 200 personel ve 80 araçlık ekip ile kapsamlı bakım onarım çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında, 22 milyon TL bütçe ile ekonomik ömrünü yitirmiş 4 bin adet direğin değişimi, 70 adet dağıtım merkezinin tadilatı yapılacak. Yine bakım onarım çalışmaları için oluşturduğumuz bu iş gücü ile yaklaşık 1.879 adet kesici ölçü kabini, 7 bin 286 adet dağıtım trafosu, 8.526 km enerji nakil hattı periyodik gözlem ve önleyici bakım çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.


300 milyon TL bütçe ile yatırım çalışmaları


YEDAŞ olarak 300 milyon lirayı aşan bir yatırım ile bölge halkına sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirten Yasir Bora,"Bölgemizde, köyler başta olmak üzere özellikle şehir dışındaki yerleşim alanlarında 380 adet dağıtım trafosu, 1.600 km enerji nakil hattı, 200 km yeraltı elektrik şebekesi, 35 bin adet elektrik direği tesis edilecek. Tüm bölgede yaşanan gerilim düşümü problemlerinin çözümü de sağlanacak. Ekiplerimiz, enerji kesintilerinin önüne geçebilmek için ekonomik ömürlerini yitiren izolatörler ve iletkenleri de yeniliyor olacak" açıklamasında bulundu.


Doğal yaşam alanları korunuyor


Özellikle enerji nakil hatlarında yapılan çalışmalar esnasında direklerde bulunan leylek yuvalarına müdahale etmeyerek doğal yaşam alanlarını korumaya azami özen gösterdiklerini de ifade eden Bora, "Yaklaşık 22 km hat izolasyon kapama malzemesi ile özellikle kuş göçü yolları üzerinde yer alan 11 bin adet direkte, hem doğal yaşamın korunması için hem de enerji kesintilerinin önüne geçebilmek için izolasyon sağlıyor olacağız. Ayrıca yoğun ağaçlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının 1.200 km'lik kısmında, hat altı orman envanterlerinin budaması çalışması ile birlikte elektrik enerjisi tedarik sürekliliğinde yaşanabilecek kısıtları önlemeye çalışıyoruz. YEDAŞ olarak faaliyetlerimizin tamamında ve tüm yatırım çalışmalarımızda doğayı korumaya ve doğal yaşam alanlarına sahip çıkmaya özellikle hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.


"Hedefimiz, yüzde 100 müşteri memnuniyeti"


2020 yılını 'Yatırım Yılı' olarak gördüklerini belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Kentlerde gerçekleşen yatırımların ardından kırsal kesimde bulunan yerleşim bölgelerine de yoğunlaşarak, müşterilerimizin sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerjiden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu bölgelerde elektrik kullanımında yaşanan sorunların farkındayız. Bu nedenle bakım onarım ve yatırım çalışmalarını, büyük bir bütçe hamlesi ile başlatmış bulunuyoruz. Elektrik enerjisi kullanımında yaşanan tüm problemleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Kent merkezlerine uzak, kırsal kesimde yer alan yerleşim bölgelerimizde 'dağıtım şebekesi iyileştirme projelerimizi' 2020 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. 2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz yenilikler ve yeni oluşan bakım ekiplerimizle şebekeye ciddi oranda fayda sağladık. YEDAŞ olarak öncelikli hedefimiz sürdürebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi ile birlikte 'Yüzde 100 Müşteri Memnuniyeti' ilkesini hayata geçirmektir" diye konuştu. - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YEDAŞ'tan 'yatırım' hamlesi - Son Dakika Ekonomi

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