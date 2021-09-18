Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takıma katıldıktan sonra pabucu dama atılan Diagne'den olay yaratacak bir paylaşım geldi. Yedek kulübesine mahkum olmasına isyan eden golcü, "Allah her şeyi görüyor" dedi. Senegalli futbolcu, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

"KİMSENİN BENİ KÜÇÜK GÖRMESİNE, BENİ İSTEDİĞİNDE KULLANMASINA İZİN VERMEM"

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz, o senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullandı.