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Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu - Son Dakika

Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu

18.09.2021 17:17

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Diagne, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Senegalli futbolcu paylaşımında, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'e sitem eden Diagne'nin "O senin oğlun" ifadesinde Halil Dervişoğlu'nu işaret ettiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu takıma katıldıktan sonra pabucu dama atılan Diagne'den olay yaratacak bir paylaşım geldi. Yedek kulübesine mahkum olmasına isyan eden golcü, "Allah her şeyi görüyor" dedi. Senegalli futbolcu, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Diagne'nin Fatih Terim'i hedef alan paylaşımı ortalığı karıştırdı! Apar topar sildi

"KİMSENİN BENİ KÜÇÜK GÖRMESİNE, BENİ İSTEDİĞİNDE KULLANMASINA İZİN VERMEM"

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda, "Anlıyoruz, o senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur" ifadelerini kullandı.

Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu

Halil İbrahim Dervişoğlu, Galatasaray, Mahkum, Mevla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Ahmet Kçk: Sayın fatih hocam o mevki diagnenin hakkı elbet bazen sikinti yaşıyor diagne yanliz halil ne yaptı da ilk 11 hakketti anlamıyorum cok buyuk yetenek falan değil sadece fatih hocanın inadı yüzüne hepsi bu burda söylüyorum halilden birsey olmaz hocam gelecek sene yedege bile giremeyecek göz var nizam var Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kçk: Diagne sonuna kadar haklı halil derviş oğlu iyi olabilir ama diagne halilden kotu degil hem fizik olarak hem de santrafor olarak galatasaray takimi tarih teker üretsin istiyor fatih hocayla ama tarih teker üretmez bunu anlayamıyor bence diagne forvet olmalı derim ben halil de çok büyük bir yetenek görmüyorum görmüş olsa barca görür m united görür fatih hoca ne görüyor bir türlü anlamıyorum Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Özgür Arıca: Sonuna kadar haklı diagne mi terim mi kalsın deseler 1000 kez diagne ....takım top oynamıyo gölümüzü bile rakip atıyo terim sanki kendi atmış gibi seviniyo ..... Cevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu - Son Dakika
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