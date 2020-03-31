Yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa 'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yedek lastiğe gizlenmiş 18 tabanca ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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