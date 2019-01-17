Yedek Lastik İçinde 70 Bin Uyuşturucu Hap Bulundu
32 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğinde 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğinde 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye
sınırından yasa dışı yollarla uyuşturucu hap geçirildiği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.
Sınıra yakın bölgede durdurulan araçta yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki Suriye uyruklu A.G. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:12 Kaynak: AA
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