Son Dakika Haberleri: Yedek Lastik İçinde 70 Bin Uyuşturucu Hap Bulundu

Yedek Lastik İçinde 70 Bin Uyuşturucu Hap Bulundu

32 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğinde 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yedek Lastik İçinde 70 Bin Uyuşturucu Hap Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğinde 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla uyuşturucu hap geçirildiği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Sınıra yakın bölgede durdurulan araçta yapılan aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 70 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki Suriye uyruklu A.G. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Reyhanlı, Hatay, Güncel
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