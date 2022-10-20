Uyuşturucu operasyonunda 27 gözaltı... Yedek lastikten esrar çıktı

ADANA Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Bir otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo ele geçirildi, bir evde ise Hint keneviri serası ortaya çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin kente girişini engellemeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, operasyon kapsamında gözaltına alınan V.B.'nin (24), Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı belirlendi. Adreste yapılan aramada V.B.'nin, evin yatak odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. Adreste arama yapan ekipler, seradaki 34 kök Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve kimyasal maddeler ele geçirdi.

Polisin takip otoyolda takip ettiği şüpheli bir otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Y.B.'nin indirildiği araçta narkotik köpek 'Oscar' ile arama yapıldı. Oscar'ın tepki vermesi üzerine bıçakla kesilen yedek lastiğin içinde 4 kilogram esrar ele geçirildi. Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki; B.Ç.'nin valizinde de 2408 adet sentetik ecza bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.