Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi

01.02.2021 08:41

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yedek listeden yarışmaya dahil olan Doğan Keser'in yaptığı hareket herkesi şaşırttı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'de peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından yedek yarışmacılardan 3 kişi kadroya dahil oluyor. Yeni yarışmacılar, bu akşam ekrana gelecek olan 18. bölümde ilk oyunlarını oynayacak.

İMZA HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Zorlu parkurların ve ilginç yarışmacıların programdaki diyalogları ile adından söz ettiren yarışmada asil yarışmacı isimler arasında bir de yedek yarışmacılar kadrosu bulunuyor. Programın gidişatına göre Survivor yedek yarışmacılar programa sonradan dahil olabiliyor. Bu isimlerden bir tanesi de "Sensin diyen çocuk" olarak tanınan Doğan Keser oldu. Yeni bölüm fragmanında yer alan Doğan, imza hareketi olan ıslık çalma ile diğer yarışmacıları şaşkına uğrattı.

Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi

SURVIVOR'A GİDECEĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Survivor'a gideceğini Instagram hesabından da duyuran Doğan Keser'in yayınladığı videoda önce ıslık çalıp hareketini yaptığı sonra da havalimanında koştuğu görülüyor.

Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Kabak'ın imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi

Öte yandan 2021 yedek listesinde yer alan Gonca ve Aleyna da Survivor kadrosuna dahil oluyor.

Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Kabak'ın imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi
Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi

Instagram, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika Magazin


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