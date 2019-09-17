Yedek parçada "rekabet" soruşturması

Rekabet Kurulunca, OSEM Sertifikasyon AŞ ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, OSEM Sertifikasyon AŞ'nin, hasar onarım merkezlerine ve eşdeğer parça tedarikçilerine yönelik standart belirleme ve sertifikalandırma hizmetleriyle toplu yedek parça alımına ilişkin eylemlerinin rekabeti engellediği, Osem Portal adlı hasar yönetim sisteminin rekabete hassas bilgileri şeffaf hale getireceği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.