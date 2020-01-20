Yedi ayrı suçtan cezası olan firari JASAT ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Yedi ayrı suçtan toplamda 35 yıl 1 ay hapis cezası olan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Sakarya Büyükşehir Terminali'nde başka bir şehre kaçmak üzereyken yakalandı.



Yedi ayrı suçtan toplamda 35 yıl 1 ay hapis cezası olan ve yatmakta olduğu Düzce Açık Ceza ve İnfaz kurumundan 18 Ocak 2020 tarihinde firar eden Ö.K., Sakarya JASAT dedektifleri tarafından firar gününden bir gün sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nden başka bir şehre kaçmak üzereyken yakalandı. Firarinin Sakarya sınırları içerisinde olduğunun duyumunu alan Sakarya JASAT ekipleri, firari Ö.K.'nin otobüs terminaline geleceği istihbaratını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekiplerce Ö.K. isimli firari terminalin tuvaletini kullandığı esnada yakalandı.



Yakalanan firari jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAKARYA