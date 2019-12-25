Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtmaya devam ediyor - Son Dakika

Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtmaya devam ediyor

6 saat önce

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 'Kış Üşütür, Kardeşlik Isıtır' projesi kapsamında Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kömür, bot ve mont yardımı ulaştırarak üşüyen yürekleri ısıttı.

Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtmaya devam ediyor, System.String[]

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 'Kış Üşütür, Kardeşlik Isıtır' projesi kapsamında Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kömür, bot ve mont yardımı ulaştırarak üşüyen yürekleri ısıttı.


"Kış Üşütür Kardeşlik Isıtır" sloganı ile kış yardımlarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yardımseverlerin destekleri ile temin edilen kömür, bot ve mont yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Başka bir dernek ile birlikte koordine edilen kömür dağıtımı kış soğuğunda üşüyen yürekleri ısıttı.


Yardım dağıtımı sırasında açıklamalarda bulunan Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Fakir insanların çektiği acıyı hafifletmek için çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil. Bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazı insanlar yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Bizde soğuk kış günlerinde bacası tütmeyen bir ev kalmasın diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Gaziantep'te tesbiti yapılan ailelere yakacak kömür yardımında bulunduk. İlköğretim çağındaki yavrularımız üşümesin diyerek içerisinde kışlık ayakkabı, mont ve kazak olan yardım projesini uyguladık. Bu çalışmada yaklaşık beş yüz kişiye ulaştık. Yardım ulaştırdığımız yavrularımızın yüzlerindeki tebessüm bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi.


Dernek aracılığı ile önceden yardım talebinde bulunan ailelerin saha ekiplerinin incelemesi ve gerekli araştırmaların yapılması ile tespit edilerek kayıt altına alındığını belirten Bulut, doğru kitleye ulaşabilmek adına ince elenip sık dokunduklarını da söyledi.


Araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu doğrulanan ailelere sobalık kömür, bot ve mont dağıtımları gerçekleştirildiğini kaydeden Mustafa Bulut, kış yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Mustafa Bulut, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
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