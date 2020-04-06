Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı - Son Dakika
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Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı

7 saat önce

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek Ramazan çalışmalarını erkene aldı.

Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı, System.String[]

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek Ramazan çalışmalarını erkene aldı.


Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yardımseverler ile muhtaç aileler arasında köprü olan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 'Ramazan'a Vefa Yakışır' diyerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarını erkene alan dernek, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıracak.


Biz Bize Yeteriz diyerek Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize olarak sürdürülen yardım çalışmalarında gıda kolisi dağıtımı, evlere iftar yemeği dağıtımı, sebze meyve paketi dağıtımı ve korona virüse karşı hijyen paketi dağıtımı yapılacak. Yardım çalışmaları Türkiye'nin yanı sıra insani krizlerin hüküm sürdüğü Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'de de yapılacak.


Yedi Başak İnsani Yardım Derneği rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde "biz bize yeteriz" diyerek, el ele gönül gönüle paylaşarak geçirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "Ramazan'a Vefa Yakışır" diyerek başlatmış oldukları projeyle korona virüs nedeniyle bu yıl Ramazan ayı yardımlarını öne alarak çalışmaya başladıklarını belirtti. Bulut, başta Türkiye olmak üzere Yemen, Suriye, Arakan ve Gazze'de de yardım çalışmaları yapılacağını söyledi.


Bulut, "Başı Rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında paylaşınca bereketlenen sofraların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi birçok aile evden çıkamamaktadır. Milleti olarak birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ile organize bir şekilde çalışarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, hasta ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırıyoruz. Proje kapsamında gıda kolisi dağıtımı (120 TL), evlere iftar yemeği dağıtımı (kişi başı 15 TL), Sebze-meyve paketi dağıtımı (50 TL), korona virüse karşı tedbir amaçlı dağıttığımız hijyen paketi(50 TL) şeklinde olacaktır. Tüm halkımızı bu olağanüstü günlerde birlik ve beraberlik duygusu içerisinde dayanışma ve yardımlaşmaya davet ediyoruz. İçerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde, hayırseverler halkımıza ve bağışçılarımıza yardım ulaştırdığımız, yüreklerine iyilikle dokunduğumuz aileler adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:17 Kaynak: İHA

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