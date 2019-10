Yedi Başak'tan 'Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile' konferansı

Yedi Başak İnsan Yardım Derneği tarafından organize edilen ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan'ın konuşmacı olduğu 'Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile' konferansı, Şahinbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarında ulaştırdığı yardımlarla ve yaptığı yardım kampanyaları ile dikkat çeken Yedi Başak İnsan Yardım Derneği, sosyal medya bağımlılığı üzerine de yoğunlaştı. Yedi Başak İnsan Yardım Derneği, bu kapsamda günümüz teknoloji çağında insanlar arasındaki iletişim ile duygu paylaşımını olumsuz etkileyen sosyal medya bağımlılığıyla ilgili "Dijital Çağda Sosyal Medya ve Aile" konulu bir konferans düzenledi.



Konuşmacılığını Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan'ın yaptığı panele Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan ve dünyanın her noktasında mazlumların ve mağdurların yardımına koşmaya devam edeceklerini söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak sizlerin duası ve katkısıyla yurt içinde 10 noktada temsilciliğimiz ve yurt dışında ise 3 kıtada 15 ülkede insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Allah'ın izniyle dünyanın çeşitli noktalarında yapmış olduğumuz yardım çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün de teknoloji çağının etkisiyle toplumların yarası olan sosyal medya konusu üzerine yoğunlaştık. Artık dünyada algı yönetimleri ve psikolojik savaşlar algı yönetimi ve sosyal medya üzerinden yönetiliyor. O yüzden bugünün sorunu olan dijital yetimlere yoğunlaştık. Biz dünyanın her noktasında yetimlerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bugün de artık toplumlarda dijital yetimler yetişiyor. Bunların annesi var, babası var ama bunlar sosyal medyanın etkisiyle gereken ilgiyi ve sevgiyi göremiyorlar. O yüzden biz bunlara dijital yetim diyoruz. O yüzden biz de bu konuda faydalı bilgilendirmeler yapabilmek için işin ustası olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan'ı sizlerle buluşturduk" dedi.



"Hayali olmayan bir nesil yetişiyor"



Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan ise panelde yaptığı konuşmada teknoloji çağında hayali olmayan bir neslin yetiştiğini aktararak, "Şuan toplumlarda hayali olmayan bir nesil yetişiyor. Bu durum özellikle ülkemizde de aynı şekilde. Çünkü dünyada sosyal medya kullanımında ikinci konumdayız. Dünyada şuan 5 milyar telefon var. Dünya internet kullanımı 4.3 milyar, sosyal medya kullanımı ise 3.4 milyar civarında. Türkiye'de ise 82 milyona yakın bir nüfusun içinde 76 milyon telefon var. Türkiye'de 59 milyon da internet kullanıcısı, 52 milyon civarında da aktif sosyal medya kullanıcısı var. Yani insanlar gününün çok önemli bir kısmını telefonda ve sosyal medyada geçiriyor. Bu durum da hem insani ilişkileri ve hem de aile bağlarını çok ciddi oranda zedeliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP