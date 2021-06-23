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Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi - Son Dakika

Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi

23.06.2021 13:31

Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın her yerine yaptığı yardımlara hız kesmeden devam ediyor.

Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi

GAZİANTEP - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, dünyanın her yerine yaptığı yardımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Nijer'e giderek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, adak kurban dağıtımı, su kuyusu açılışı, külliye temel atma ve balıkçı teknesi desteği gibi yardımlarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, sürdürülebilir kalkınma projeleri ile bölge halkına desteklerini sürdürüyor.

Dünya'nın her yerindeki muhtaç insanlara yardımda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, son olarak bir dizi desteklerde bulunmak için gittikleri Nijer'de sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında yardıma muhtaç 10 aileye balıkçı teknesi hediye etti. Balıkçı tekneleri sayesinde geçimlerini sağlayabileceklerini ifade eden aileler, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne teşekkür etti.

"10 adet balıkçı teknesi dağıtımı gerçekleştirdik"

Nijer'de yaptıkları desteklerden ve projelerden bahseden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Halil Karafak, "Nijer'de gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Yetim annelerine süt keçisi dağıtımını yaptık. Bağışçılarımızın adak kurbanlarının kesimlerini gerçekleştirip ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Daha sonra su kuyusu açılışları yaptık ve daha önce açtığımız su kuyularının kontrollerini gerçekleştirdik. Balıkçı teknesi vermiştik. Balıkçı teknemizin yerinde bizzat gidip durumunu ve şartlarını gözlemleyip, Projemizin başarılı olup, olmadığını yerinde gözlemleyip inceledik. 10 adet balıkçı teknesi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu ailelerimizin yerinde gidip projemizin incelemesi ve denetlemesini yaptık. Balıkçı teknesi Nijer'in Say bölgesinde Nijer nehrinde dağıtımını yapmıştık. Bu bölgede ailelerimizi gidip yerinde gözlemlediğimizde gözlerimiz doldu. Çünkü ailelerimizin bize, gittiğimizde sarılıp, bizden muhabbetlerinin olduğunu gözlemledik. Orada maalesef insanlar için istihdam yok, işsizlik çok fazla. İnsanlar kendi ayakları üzerinde duramıyorlar" dedi.

"İnsanlara balık vermek değil de balık tutmayı öğretiyoruz"

Dernek olarak sürdürülebilir Kalkınma projeleri sayesinde kısa süreli yardımların yanı sıra uzun vadeli desteklerde de bulunduklarını söyleyen Karafak, "Dernek olarak biz de 2021 yılı için sürdürebilir kalkınma projelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda balıkçı teknemizi ve oradaki ailelerimizi ziyaret ettiğimizde hem kendi ayakları üzerinde durup balık tutuyorlar hem de nehrin karşısında bulunan insanlarla insan taşımacılığı yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Yani bizim gayemiz bir insana dokunmak. Bizim yardım ettiğimiz insanlar orada kendi ailesiyle geçinip, hayatlarını sürdürüyorlar. 'İnsanlara balık vermeyi değil de balık tutmayı göstererek' o insanlar bir defalık değil sürdürebilir kendi ayakları üzerinde durup yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamak. Dernek olarak bu projeleri önemsiyoruz. Balıkçı teknesi, süt keçisi, bakkal manav projelerimiz ve buna benzer insanlara imkanlar oluşturarak onların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlıyoruz. Bu anlamlı projelere destek olmak isteyen bağışçılarımız, banka hesap numaralarımız, PTT posta çeki hesabı ve yedibasak.org.tr adresinden online bağış yaparak yada Dernek merkezimize gelerek bağışta bulunarak. İhtiyaç sahibi ailelere destek verebilirler. Biz çalışmalarımızda şeffaflığı önemsiyoruz. Sürdürebilir kalkınma projesine destek olan bağışçılarımızı, yaptığımız çalışmalar ve kendilerinin hayırlarını belgelendirerek onlara yine görsellerini ve fotoğraflarını gönderiyoruz. Bu konu da derneğimiz gayet şeffaf ve hesap verilebilir şekilde çalışıyor. Bağışçılarımıza da buradan Afrika'daki kara kıtadaki kardeşlerimize desteklerini bekler, bu tarz çalışmaların önünü açıp daha fazla insana ulaşmak için onlara buradan duyuruda bulunuyoruz" diye konuştu.

Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi
Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi

Külliye, Nijer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yedi Başak Yardım Derneği'nden Nijer vatandaşlarına balıkçı teknesi - Son Dakika


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