Yedi Başak'tan sınırları aşan iyilik projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedi Başak'tan sınırları aşan iyilik projesi - Son Dakika

Yedi Başak'tan sınırları aşan iyilik projesi

6 saat önce

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terörist unsurlardan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde "Gelecek, İyilikle Gelecek" projesi kapsamında mazlum insanlara kışlık yardımlar ulaştırarak iyilik köprüsü kurdu.

Yedi Başak'tan sınırları aşan iyilik projesi, System.String[]

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terörist unsurlardan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde "Gelecek, İyilikle Gelecek" projesi kapsamında mazlum insanlara kışlık yardımlar ulaştırarak iyilik köprüsü kurdu.


Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Kış çalışmaları kapsamında "Gelecek iyilikle Gelecek" sloganı ile yola çıkan dernek sınırları aşan bir iyilik projesine daha imza attı. Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönmeye devam ederken Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de savaşın mağdur ettiği ilçe halkına kış yardımları ulaştırdı.


İyiliksever insanların desteği ve bağışları ile temin edilen kıyafet, temizlik malzemesi, halı, çocuklar üşümesin diye atkı, bere, eldiven ve battaniye gibi kışlık yardımlar, AFAD koordinasyonu ve Mehmetçiğin kontrolü altında Tel Abyad ve bağlı köylerde ihtiyaç sahibi bin beş yüz kişiye ulaştırıldı.


Tel Abyad'a yardım ulaştırılması ile ilgili bir açıklama yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Gelecek iyilikle Gelecek" diyerek çıktığımız yolda sınır ötesine uzanan bir gönül köprüsü kurduk. Yardımseverlerimizin desteği ile terörden arındırılan Tel Abyad ve civar köylere AFAD koordinasyonunda yardımlarımızı ulaştırdık. Bu projeye maddi manevi destek veren tüm bağışçılarımıza ve iyiliksever halkımıza, yardım ulaştırdığımız mazlumlar adına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu
İdlib'deki bombardımandan tekerlekli sandalyesiyle kaçan kadın, yanına 35 kedisinden sadece birini alabildi Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı!

Son Dakika Haberleri
18:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
18:10 Günün Özeti - Son Dakika
18:10 Dalyan'da şiddetli rüzgar teknelerin güneşliklerini uçurdu - Son Dakika
18:10 Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
18:08 FLAŞ - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedi Başak'tan sınırları aşan iyilik projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]