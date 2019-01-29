Yedi Başak'tan Yemen'e Yardım Eli

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök, Yemen'de insani yardım çalışmalarını yerinde görüp, incelemeler, teşhisler yaptı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök, Yemen'de insani yardım çalışmalarını yerinde görüp, incelemeler, teşhisler yaptı.



Yemen'de 1 hafta kalan temsilciler, bölgede yaşanan açlık dramı ve iç savaş ile ilgili izlenimlerini anlattı.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut ve Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök, 5 ayrı projeyi uygulamak için Yemen'in 6 bölgesinde çalışmalar yaptı. Yemen'de yaşanan acıları dindirmek ve oradaki halkın yardımına koşmak için çalışmalarına devam ederken, bu kapsamda bölgede incelemelerde bulundu.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Bulut ve Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Gök, bir hafta boyunca halkın ihtiyaçları ve acilen yapılması gereken hususlar konusunda Yemen'e giderek çalışmalar yaptı. Gaziantep'e dönen temsilciler, bölgede 1 hafta boyunca yaptıkları incelemeleri düzenledikleri basın toplantısı ile anlattılar.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bir hafta boyunca Yemen'de insani yardım sahasında faaliyetlerimizi yürüttük. Halkımızın selamlarını ve yardımlarını mazlum Yemen halkına ulaştırdık. Orada açlık ile mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin selamlarını milletimize getirdik. Yemen bir zamanların en mutlu ülkesiydi fakat şimdilerde savaştan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyor. Yemen'de bir hafta boyunca bin aileye gıda kolisi ulaştırdık ve o ailelere bir ay boyunca yetecek gıda yardımları yaptık. Yine çocuklar ve bebekler için mama dağıttık. Çadır kentlerde yaşayıp temiz suya ulaşamayan insanlar için ise su dağıttık" dedi.



"3 milyon insan elverişsiz ortamda yaşıyor"



Çadır kentlerdeki yaşam hakkında bilgiler veren Bulut, 3 milyon insanın elverişsiz şartlarda yaşadığını kaydetti.



Bulut, "Yemedeki 3 milyon kardeşimizin çadır kentlerde elverişsiz şartlarda yaşadığını gördük. Yemen halkı Türk insanına çok benziyor ve Türkiye'yi çok seviyorlar.



Yemen halkının çok onurlu olduğunu gördük. Orada bir hafta boyunca yardım götürdüğümüz insanlarda çekinip yardımları almak istemeyen insanları gördük" şeklinde konuştu.



"Sürdürülebilir yardım lazım"



Yemen'e sürdürülebilir yardım gerektiğini belirten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut,"Bölgeye sürdürülebilir bir yardım lazım. Yardımlar oraya çok iyi ulaşmayabilir. Çünkü orada bir karartma var. Dünya Yemen'deki savaştan yeteri kadar bilgi alamıyor. Çünkü bölgede internet ve telefon ağları yetersiz hatta bazı bölgelerde hiç yok" ifadelerini kullandı.



400 bin çocuk ölüm riski taşıyor



Yardımların ulaşmadığı yerlerde 400 bin çocuğun ölüm riski taşıdığını anlatan Bulut, "Yemen'e yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Zira yardım ulaşmadığı taktirde 400 bin çocuk Husilerin işgal ettiği bölgelerde ölüm tehlikesi ile karşı karşıyalar" ifadelerine yer verdi.



Öte yandan Memur-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Gök, ise, Yemen halkının öncelikli gıda malzemelerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, Yemen'de Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi olduğunu kaydetti.



Gök," Bölgeyi gidip gördükten sonra oraya gıda göndermenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yedi Başak Derneğimizin yaptığı çalışmalar çok önemli" diye konuştu.



Ayrıca Yemen'de bir hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Bulut, bölgeden bütün dünyaya Yemen'deki dramı anlatmak için video ile çağrı yaptı. Çocukların açlıktan ve temiz suya ulaşamadıkları için hayatını kaybettiğini vurgulayan Bulut, tüm dünyayı bir dakikalık empati yapmaya davet etti. - GAZİANTEP

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