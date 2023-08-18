Yedi Bebeği Öldürmekle Suçlanan Hemşire Gözaltına Alındı - Son Dakika

Yedi Bebeği Öldürmekle Suçlanan Hemşire Gözaltına Alındı

Yedi Bebeği Öldürmekle Suçlanan Hemşire Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 18.08.2023 17:01

Lucy Letby'nin bebekleri öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı an, evinden kelepçeli şekilde çıkarılışına ait görüntüler yayınlandı. Hemşire Letby, bir yıllık korkunç bir dönemde yedi bebek öldürmekten suçlu bulunduktan sonra Birleşik Krallık'ın en üretken kadın seri katillerinden biri oldu.

Lucy Letby'nin bebekleri öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı an, evinden kelepçeli şekilde çıkarılışına ait görüntüler yayınlandı. Hemşire Letby, bir yıllık korkunç bir dönemde yedi bebek öldürmekten suçlu bulunduktan sonra Birleşik Krallık'ın en üretken kadın seri katillerinden biri oldu.

Yedi bebeği öldürmekle suçlanan hemşire suçlu olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak

33 yaşındaki Letby, Chester Kontesi Hastanesi'ndeki birimde "sürekli kötü niyetli bir varlık" haline gelirken, altı bebek öldürme girişiminde de bulundu. Onun tutuklandığı an Temmuz 2018'de eve yapılan bir baskında görüntülendi.

Görevli bir polis memuru, mor renkli eşofman takımı giyen Letby'nin kapısını çalarken ve Letby, şaşkın bir ifadeyle kapıyı açarken görülüyor. Gövde kamerası görüntüsü daha sonra hızla nefes alırken kelepçeli şekilde götürülen hemşireye geçiyor.

Yedi bebeği öldürmekle suçlanan hemşire suçlu olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak

Bir araca yüklendiği sırada Letby, yetkililere şunları söylüyor: "Sadece diz ameliyatı oldum." Tutuklandıktan sonra, polis üç yatak odalı evini aradı ve ürkütücü delil yığını keşfedildi. Hemşire, günlüklerde ve yapışkan notlarda ürpertici notlar yazmıştı, bunlardan biri şöyle yazıyordu: "Kötüyüm, bunu yaptım." Not ekleniyordu: "Yaşamayı hak etmiyorum.

Onları kasıtlı olarak öldürdüm, çünkü onlarla ilgilenecek kadar iyi değilim. Korkunç bir insanım." Başkaları ise katilin kurbanları arasında saydığı bebeklere olan aşk ilanlarıydı. Letby, aynı zamanda öldürdüğü bebeklerin isimlerinin de bulunduğu "Beni öldür" ve "Bana yardım et" mesajları taşıyan notlar yazmıştı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Birleşik Krallık, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yedi Bebeği Öldürmekle Suçlanan Hemşire Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla şaşkına döndü
16:39 Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı
16:32 Fenerbahçe'nin Fred'i transfer ettiğini gören Brighton'ın hocası şoke oldu: Lanet olsun
16:31 Şarkıcı Selen Görgüzel, daha dinç kalabilmek için anne sütü içmeye başladı
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam
16:12 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde
16:08 MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i renklerine bağladı
15:48 Nomura, Türkiye'yi kur krizi riski olan ülkeler arasında saydı
15:47 Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 17:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yedi Bebeği Öldürmekle Suçlanan Hemşire Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement