Yedi Bebeği Öldürmekle Suçlanan Hemşire Gözaltına Alındı

Lucy Letby'nin bebekleri öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındığı an, evinden kelepçeli şekilde çıkarılışına ait görüntüler yayınlandı. Hemşire Letby, bir yıllık korkunç bir dönemde yedi bebek öldürmekten suçlu bulunduktan sonra Birleşik Krallık'ın en üretken kadın seri katillerinden biri oldu.

33 yaşındaki Letby, Chester Kontesi Hastanesi'ndeki birimde "sürekli kötü niyetli bir varlık" haline gelirken, altı bebek öldürme girişiminde de bulundu. Onun tutuklandığı an Temmuz 2018'de eve yapılan bir baskında görüntülendi.

Görevli bir polis memuru, mor renkli eşofman takımı giyen Letby'nin kapısını çalarken ve Letby, şaşkın bir ifadeyle kapıyı açarken görülüyor. Gövde kamerası görüntüsü daha sonra hızla nefes alırken kelepçeli şekilde götürülen hemşireye geçiyor.

Bir araca yüklendiği sırada Letby, yetkililere şunları söylüyor: "Sadece diz ameliyatı oldum." Tutuklandıktan sonra, polis üç yatak odalı evini aradı ve ürkütücü delil yığını keşfedildi. Hemşire, günlüklerde ve yapışkan notlarda ürpertici notlar yazmıştı, bunlardan biri şöyle yazıyordu: "Kötüyüm, bunu yaptım." Not ekleniyordu: "Yaşamayı hak etmiyorum.

Onları kasıtlı olarak öldürdüm, çünkü onlarla ilgilenecek kadar iyi değilim. Korkunç bir insanım." Başkaları ise katilin kurbanları arasında saydığı bebeklere olan aşk ilanlarıydı. Letby, aynı zamanda öldürdüğü bebeklerin isimlerinin de bulunduğu "Beni öldür" ve "Bana yardım et" mesajları taşıyan notlar yazmıştı.