Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi

7 saat önce

Malatya Selahattin Eyyubi İlkokulunda yerli malı haftası nedeniyle yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi.

Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi, System.String[]

Malatya Selahattin Eyyubi İlkokulunda yerli malı haftası nedeniyle yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi.


Etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Çemal Kalay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Akif Gülaçtı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü İsrafil Beyazıt ve Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık katıldı. Etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çocuklarımız çok güzel ortamda çok güzel ürünler hazırlamışlar. Ülkemizin 7 bölgesini temsil eden ürünleri çocuklarımızın anlayabileceği şekilde sunmuşlar. Özellikle buradaki ürünlerin sunum şekli çocukların yöresel ürünleri o yörenin kıyafetleriyle sunması çok güzel olmuş çocuklarımızın alınlarından öpüyorum ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.


Selahattin Eyyubi İlkokulu Müdürü İlhan Hayta ise' 'Bizler 2-E sınıfı olarak 7 bölgemizi tanıtan bütün ürünlerimizi sergiledik. 7 bölge 7 renk dedik bunun adına çevre okul müdürlerine Yeşilyurt Belediye Başkanımıza Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, 2-E sınıfı öğrencilerine ve velilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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