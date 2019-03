Yedi Ciğerim Burada Yatıyor"

RAMAZAN KAYA - Kayseri 'de geçen meydana gelen trafik kazasında 4 çocuğu, 2 torunu ve gelinini kaybeden ve yan yana toprağa verilen çocuklarından ayrı kalmamak için mezarlığın hemen karşısında evi bulunan oğlunun yanına taşınan annenin acısı dinmiyor.Geçen yıl 26 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında 7 evladından 4'ü ile 2 torunu ve gelinini kaybeden 53 yaşındaki Safiye Üzüm'ün acısı, aradan bir sene geçmesine rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor.Kazanın ardından oturduğu Kayseri'den ayrılarak, Sarız ilçesinde oğlu Ahmet Üzüm'ün yanında yaşamaya başlayan anne, hemen her gün evin karşısında bulunan mezarlığı ziyaret ederek, burada yan yana defnedilen 4 çocuğu, 2 torunu ve gelini için gözyaşı döküyor.Acılı aile, kazaya neden olduğu öne sürülen ve olayın ardından firar eden araç sürücüsü Adnan Ö'nün yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Anne Safiye Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşadıklarını ve olaydan bir gün önce çocukları ve torunları ile 1,5 yıl önce vefat eden eşinin mezarını ziyaret etmek için Sarız ilçesine geldiklerini anlattı.Burada bir gün kaldıktan sonra, kendisinin oğlunun yanında kaldığını, diğer çocuklarının ise akşama doğru Kayseri'ye dönmek için yola çıktıklarını anlatan Üzüm, şöyle devam etti:"Çocuklarım yola çıktıktan yaklaşık bir saat sonra arayan olmayınca oğlum Ahmet'ten aramasını, nerede olduklarını sormasını istedim. 5 telefonları vardı, açan yok. Yarım saat sonra Kader'in telefonunu aradık, polis açtı. Ahmet telefonu elimden aldı, polis, 'Kardeşim bu kaza yapanların nesi oluyorsunuz?' dedi. Ahmet, 'Onlar benim kardeşlerim.' dedi. '5 tane cenazen var, başına gel.' dedi. O anda başımıza kıyamet koptu. Beni hastaneye kaldırmışlar, sabaha kadar hastanede kaldım. Deli gibi dolandım, ağladım. Sabah da yavrularımı getirmişler morga götürmüşler, ben görmedim. 3 oğlum, 2 torunum ve gelinim ölmüş. Olaydan bir hafta sonra da Kader'im vefat etti."Oğlunun mezarlığın karşısındaki evine taşındıAnne Üzüm, kazanın ardından çocuklarına yakın olabilmek için Sarız ilçesinde yaşayan ve evi hemen mezarlığın karşısında bulunan oğlu Ahmet Üzüm'ün yanına taşındığını ifade etti.Evlatlarını görememeye dayanamadığı için buraya yerleştiğini anlatan Üzüm, şöyle konuştu:"Ev, mezarlığın karşısında. Bir senedir gözyaşı döküyorum. Buradan devletime sesleniyorum, ellerinden geleni geri koymasınlar. Katilin bir an öne yakalanmasını istiyorum. Biraz yüreğime su serpilmesini istiyorum, benim de yavrularımın da. İki kızım var, onlar da kötü, psikolojimiz bozuldu. Geceleri uyuyamıyoruz. 7 ciğerim burada yatıyor. Katilin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Artık dayanamaz oldum, ağlaya ağlaya gözümde yaş kalmadı."Safiye Üzüm'ün oğlu Ahmet Üzüm ise kazanın ardından bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirerek, "Bir yıl nasıl geçti, bizim saniyemiz ağlamakla, sızlamakla mezarların başında geçti. Yediğimiz içtiğimiz, uykularımız haram oldu. Bu şahsın bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimden tek isteğim bu. Bizim acımızı bir nebze de olsa dindirsinler. Devlete güveniyoruz, bu olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.OlayKayseri Malatya kara yolu Mim-Sin kavşağında geçen yıl 26 Mart'ta meydana gelen kazada, Muhammet Üzüm'ün (36) kullandığı otomobil, Adnan Ö. yönetimindeki otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek cenaze taşıyan özel ambulans ile çarpışmıştı.Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mustafa (29), Soner (27), Zehra (29), Hamza (8) ve Safiye Nur Üzüm (6) hayatını kaybetmişti. Ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyeni ile otomobilde bulunan Kader Üzüm (21) yaralanmıştı.Kader Üzüm'ün de 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan 'a kaçtığı tespit edilmişti.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık sürücünün, şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak Muhammet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı bilgisine yer verilmişti.