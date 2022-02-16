Üye Girişi
Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar - Son Dakika

Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar

16.02.2022 09:07
Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece girdikleri yedi emin deposundan motosiklet çalan şahıslar polisin başarılı takibi sonrası olayın gündüzünde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece girdikleri yedi emin deposundan motosiklet çalan şahıslar polisin başarılı takibi sonrası olayın gündüzünde yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.G., isimli yedi emin deposu sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde deponun kapısının açık olduğunu fark etti. Depoya girip araçları ve motosikletleri kontrol eden B.G., motosikletlerinden birisinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine B.G., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler iş yeri ile birlikte bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıklarında olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Ardından çalınan motosikletin M.V., isimli şahsın evinde olduğunu belirleyen ekipler, ardından operasyon yaptı. Operasyonda Ö.F.K, R.Ö., A.Ç. ve M.V., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
08:40 Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!
08:32 Yeraltı dünyasında hesaplaşma dönemi! Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı vuruldu
08:28 Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni sistemin detayları
08:25 Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı
08:22 Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven
08:14 İş yerinde çıkan yangın, panik yarattı! Boya kutuları tehlike saçtı
08:13 Cumhur İttifakı en çok İstanbul'da kaybediyor: 2018 seçmeninin %22'si gitti, İmamoğlu yükselişte!
08:12 Bill Gates'ten canlı yayında bomba açıklamalar: Koronavirüs aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement