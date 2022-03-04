Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı

04.03.2022 12:51
Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı

Zonguldak merkez Kokaksu mevkiinde yedi emin otoparkından hırsızlık yapan 4 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak merkez Kokaksu mevkiinde yedi emin otoparkından hırsızlık yapan 4 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak merkez Kokaksu mevkiinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerine çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar sonucunda B.A., E.Y., T.S. ve A.D. isimli şahıslar, çalınan malzemeler ekranlı koltuk başlığı, kulaklık, gösterge paneli, akü, araba parçaları ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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