7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü - Son Dakika

7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü

01.05.2021 11:37

Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla iki yeni Türkiye rekoruna daha imza atan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'u sporcuları, uluslararası çapta başarı yakalamayı hedefliyor.

Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansla iki yeni Türkiye rekoruna daha imza atan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'u sporcuları, uluslararası çapta başarı yakalamayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor'da faaliyet gösteren sporcular, 10-15 yaş grubu öğrenciler arasından sportif yetenek taraması sonrası atıcılık ekibine seçiliyor.

Uzun yıllar süren disiplinli eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12 ile 22 arasında değişen 17 kişilik takımın büyük çoğunluğunu kadınlardan oluşuyor.

Katıldıkları müsabakalarda 400 üzerinde madalya, 75 kupa kazanan sporcular, Mersin'de 12-18 Nisan 2021'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda aldıkları 2 yeni rekorla birlikte bugüne kadar 7 kez Türkiye rekoru kırdı.

Bu kez hedefleri, uluslararası başarı

Antrenmanlarını aksatmadan aralıksız şekilde sürdüren sporcular, bu kez uluslararası müsabakalarda dereceler almayı amaçlıyor.

Takımın atış antrenörü Tuğrul Karanlık, AA muhabirine, elektronik son sistemlerle donatılmış poligonda guruplar halinde ortalama günlük 6'şar saat antrenmanlarına devam ettiklerini söyledi.

Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla iki sporcusunu milli takıma girmeye hak kazandığını ifade eden Karanlık, şöyle konuştu:

"Salgının yoğun olduğu dönmelerde sporcularımıza silahlarını zimmetleyerek antrenmanlarımıza canlı yayınlarla evlerden devam ettik. Salgın biraz daha hafifleyince ise antrenmanlarımıza poligonumuzda sürdürdük. Türkiye şampiyonasında elde ettiğimiz derecelerle birlikte bir erkek ve bir kadın sporcumuz milli takıma adlarını yazdırdılar. Bu saatten sonra ki hedefimiz ise uluslararası başarılara ve rekorlara imza atmak."

"Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum"

Milli sporcu Yusuf Karabina ise antrenmanlarını aralıksız sürdürdüklerini anlattı

Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında baraj puanını aşarak milli takım kadrosuna ismini yazdırdığını dile getiren Karabina, "Bundan sonra düzenlenecek olan dünya kupası müsabakalarında alacağım derecelerle şehrimizi, ülkemizi, yurt dışı platformlarda zirveye taşıyarak Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum. İnşallah ileride katılacağım uluslararası müsabakalarda alacağım derecelerle hem ülkemi hem de hocalarımı gururlandırmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Sporculardan 12 yaşındaki Nisanur Özatalay da iki yıldır atıcılık sporu yaptığını belirterek, "Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasında kendi rekorumu kırarak Türkiye şampiyonu oldum. Benim de hedefim ağabeylerim ve ablalarım gibi milli takım sporcusu olmak ve Türkiye'de kırdığım rekorlar gibi uluslararası müsabakalarda dünya rekorunu kırmak." ifadelerini kullandı.

7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü
7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü
7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü
7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü

Erzincan, Türkiye, Milli, Silah, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 7 kez Türkiye rekoru kıran atıcılık sporcuları hedef büyüttü - Son Dakika Spor


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