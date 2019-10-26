Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk

Roma döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içine taşınan Kayseri Müzesi, yeni yüzü, modern teşhir salonları ve sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerini bekliyor.



Romalılar döneminde yapılan, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ile Osmanlılar tarafından iç ve dış surları tamir edilen 7 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıl önce restorasyona alındı.



1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde hizmet veren Kayseri Müzesi, günün koşullarını karşılamadığı için 6 yıllık restorasyonun ardından Kayseri Kalesi'ne taşındı.



Kent merkezinde yer alan ve uzun süredir kapıları kapalı olan tarihi kalenin yeni halini görmeye gelen vatandaşlar, Kayseri Müzesi'ni de ziyaret etme imkanı buluyor.



Ziyaretçiler, müzede Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'den çıkarılan çivi tabletlerin yanı sıra Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Keykubadiye Sarayı'nda devam eden kazılardan çıkarılan eserler ve çeşitli kazılarda bulunan binlerce tarihi eseri görebiliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentte müzeciliğin 1930'lu yıllara kadar dayandığını söyledi.



Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin 1969 yılı itibarıyla Gültepe Mahallesi'ne inşa edildiğini anlatan Dursun, müzenin zamanla ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirtti.



Bu nedenle Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin tarihi kale içine taşındığını ifade eden Dursun, yeni müze binasının oldukça modern bir yüze sahip olduğunu dile getirdi.