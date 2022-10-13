Yedi Uyurlar Mağarası'nda düşüp, sıkıştığı kayalıklardan ekipler kurtardı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Mustafa Tan (60), ziyaret ettiği Yedi Uyurlar Mağarası'nı gezerken, kaygan zemine basınca düştüğü kayalıklarda sıkıştı. Arama- kurtarma ekiplerince kurtarılan Tan, hastaneye kaldırıldı.
Tarsus'a bağlı Dedeler Mahallesi sınırlarında bulunan Yedi Uyurlar Mağarası'nı ziyarete giden Mustafa Tan, içeride gezerken, kaygan zemine basarak kayalıklara düştü. Kayalar arasında sıkışan Tan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı ancak çıkaramadı. İhbar üzerine mağaraya gelen arama- kurtarma ekipleri, Tan'ı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Belinde ağrı hisseden ve Sakarya'dan geldiği öğrenilen Mustafa Tan, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
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