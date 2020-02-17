Yedi yaşında 6 aylık çalışma ile piyano çalıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedi yaşında 6 aylık çalışma ile piyano çalıyor - Son Dakika

Yedi yaşında 6 aylık çalışma ile piyano çalıyor

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Bozlak diyarı Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Yasemin Gürler (7), annesinin desteği ile altı aylık eğitimle piyano çalmaya başladı.

Yedi yaşında 6 aylık çalışma ile piyano çalıyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Bozlak diyarı Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Yasemin Gürler (7), annesinin desteği ile altı aylık eğitimle piyano çalmaya başladı.


Kaman ilçesi Faik Güngör İlköğretim okulunda eğitim gören 7 yaşındaki Yasemin Gürler, annesinin desteği ile piyano çalmaya başladı.


Müzik eğitimine 4 yaşında iken annesi Gamze Gürler'in desteği ve isteği ile başladığını söyleyen Yasemin Gürler, "4-5 yaşlarındayken annemin isteğiyle amatör piyano çalmaya başladım. Annemin desteklemesi mutlu etti. Altı aylık süreçte piyano çalmayı hızlı öğrenmem sonrasında babam yanımda oldu. Bu beni çok mutlu ediyor"dedi.


Çocuğundaki müzik kulağını küçük yaşlarda fark ettiğini ifade eden anne Gamze Gürler, çocukların doğru yönlendirme ile başarının geleceğini ve istedikleri alana yönlenebileceklerini belirtti.


Anne Gürler, "Doğru tekniklerle başlayan çocuğum piyano çalmayı sevdi. Önemli olan doğru bir başlangıç yapmaktı. Kızım Yasemin'in müziğe ilgisi vardı biz de kendisini piyanoya yönlendirdik"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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