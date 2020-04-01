Yedi yaşındaki ikizler bisiklet paralarını Milli Dayanışma'ya bağışladı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, kumbaralarında bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



Salihli'nin Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Yakup-Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları 7 yaşındaki Yusuf ve Yağız Ateş kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı bağışlayarak destek verdi.



Yusuf ve Yağız Ateş kardeşler, "Yaz mevsiminde bisiklet alabilmek için kumbaramızda para biriktiriyorduk. Şu ana kadar da 675 liramız olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olabilmek için bu paralarımızı bağışlama kararı aldık. Ülkemizi çok seviyoruz" dediler.



Anne Gülizar Ateş ise "Çocuklarım 1 yıldan buyana bisiklet alabilmek için kumbaralarında para biriktiriyorlardı. Televizyondan bu kampanyayı görünce paralarını bağışlamak istemişler. Çocuklarımla gurur duydum. Bankaya gidip bağışta bulunduk. Çok istediklerini bisikletlerini de aldık" dedi.



Minik ikizlerin yer aldığı videoyu ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı



Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" dedi. - MANİSA