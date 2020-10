Yedibaşak'tan orman seferberliği - Son Dakika

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin genç üyeleri çevre bilinci ve orman hassasiyeti oluşturma adına Gaziantep'teki ormanlarda temizlik çalışması yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışında insani yardım noktasında etkili projeler yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, son dönemde artan orman yangınları ve çevre kirliliklerine duyarsız kalmadı. Bu kapsamda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Ormanı'nda bir araya gelen Yedi Başak Derneği Gençlik Kolları üyeleri, ormanı yanıcı maddelerden ve çöplerden temizledi. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yedi Başak Derneği Gençlik Kolları İbrahim Apışka, "Ormanlar, bir ülkenin akciğerleridir. Bulunduğu ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. Yüzyıllardan beri ormanlarIın yararı bilinmekte ve her türlü fayda sağlanmaktadır. Bu nedenle orman ve insanlık tıpkı bir aile gibi iç içedir. Elimize aldığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayan mobilyalarımız ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce alet, araç ve gereksinlerimizi ormanlardan karşılarız. Ormanlar birçok canlıyada sıcak bir yuva olmaktadır. Ormanlar sadece ülkemiz insanlarının değil tüm dünya insanlarının en önemli yaşam destek kaynaklarındandır ve etkin korunmayı hak eder. Her ne kadar yasalar bu sorumluluğu belirli bir kuruma vermiş olsa da tüm kurumlar ve insanlar aynı sorumluluğu hissetmek ve paylaşmak zorundadır. Başta yakın zamanda başlayan Hatay'daki yangın ve ülkemiz içerisinde ve dünyanın farklı noktalarında çıkan orman yangınları bizleri derinden üzmekte, çaresiz bir şekilde nefesimizin kesilmesini izlemek de ayrıca bizleri etkilemektedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son 10 yıllık orman yangınları istatistiklerine göre her yıl ortalama 2.500 adet orman yangını çıktığı ve 10 bin 000 hektar ormanlık alanın etkilendiği görülmektedir. Bu veriler ışığında benzer olayların daha az yaşanması için tüm insanların uyması ve uygulaması gereken kurallar vardır. Yanıcı ve geri dönüşümü doğada yüzyıllar süren maddelerin ormanlık alanlarda bırakılmaması, yakılan ateşin ihtiyacı bittikten sonra söndürülmesi, çalı, çırpı, kuru ot ve yaprakların düzenli temizliği, özellikle güneş ışınlarını yakıcı hale getiren cam malzemelerin orman içerisinde bırakılmaması gibi çalışmalar orman yangınlarının en önemli önleyicileridir. Geleceğimizin daha sağlıklı olabilmesi, nesillerimizin daha güzel yarınlarda yetişmesi için elimizi taşın altına koyma sorumluluğunu belirgin bir şekilde üzerimizde hissetmekteyiz. Bu sebeple bugün biz de Genç Yedi Başak olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak Gazikent Ormanı'nda temizlik etkinliğinde bir araya geldik. Umarız tüm vatandaşlarımız orman yangınları konusunda daha bilinçli hale gelir ve bizler için aldığımız nefes, içtiğimiz su kadar önemli olan ağaçlarımız ile daha güzel günlere birlikte ulaşırız. O yüzden gelecek iyilikle gelecek ve yine gelecek temiz bir şekilde gelecek" diye konuştu. - GAZİANTEP