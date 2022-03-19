Yediemin'deki 40 araç çalındı, 5 kişi tutukladı - Son Dakika

Sivas'ta Yediemin otoparkında bulunan 40 aracın çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ta kolluk kuvvetlerince ve adli makamlarca çeşitli nedenlerle bağlanan araçların çekildiği Yediemin'de bulunan 40 aracın usulsüz bir şekilde otoparktan çıkartıldıkları anlaşıldı. Haberin alınması üzerine 11 araç Sivas'tan çıkartılmak istenirken yakalandı. 29 aracın ise 11 farklı ile gönderilerek parçalanarak satılmak istendikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.S.A., Ö.B., F.A., B.T. ve G.P gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Söz konusu otoparkın bir süre önce M.T.T. tarafından devralındığı belirtildi. - SİVAS