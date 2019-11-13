Son Dakika Haberleri: Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor
Son Dakika Genel Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor - Son Dakika

Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor

6 saat önce

Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir yediemin deposunda yaklaşık 5 yıldır bekletilen 418 motosiklet geri dönüşüme kazandırılacak.

Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir yediemin deposunda yaklaşık 5 yıldır bekletilen 418 motosiklet geri dönüşüme kazandırılacak.

Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen motosikletler, Milli Emlak Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasıyla yediemin deposundan alınarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere İzmir Aliağa ve Ankara Kırıkkale'deki tesislere gönderilmeye başladı.

"Araçların uzun süre yedieminde beklemesini istemiyoruz"

Yediemin otoparkı işletmecisi Cihan Yurtseven, bekletilen motosiklet ve araçların uzun süre otoparkta bekletilmesinin ekonomiye katkısının olmadığını belirtti. Bekletilen araçların kendileri içinde sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Yurtseven, "Araç ve motosikletler yüklendi Makine Kimyaya gidecek ve geri dönüşüm olarak geri dönecek. Bizim devletimizden beklentimiz bu tür araçların fazla yediemin deposunda kalmamasını istiyoruz. Uzun süreli araçların burada kalmaması için yardım bekliyoruz. Bu araçlar yaklaşık 4-5 yıldır bizimle burada. Yüklenen araçların yanı sıra diğer otoparkın etrafında görülen araçlarda uzun süre burada yatıyor. Bunlara bir çözüm gelmesini istiyoruz. Bizim için ve vatandaşlar için risk taşıyor. Bunlarda gidecek sonuçta Milli Emlak'a belli bir süre tayin edilmesini istiyoruz. Araçların uzun süreli kalmasını istemiyoruz" dedi.

" Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde yedieminde bekleyen binlerce araç var"

Geri dönüşüme ulaşım sağlayacak nakliyeci Selim Işıktaş ise; "Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde buna benzer yediemin depoları var. Buralarda da geri dönüşüme gitmeyi bekleyen binlerce araç var. Biz bugün buradan trafikten men edilmiş araçları alıp Aliağa ve Kırıkkale'de bulunan Makine Kimya Tesislerine götüreceğiz. Onlarda tekrar geri dönüşüme kazandırarak sanayilere gönderecek" dedi.

Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor

Sandıklı, Afyon, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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