Yediemin otoparkında motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Yediemin otoparkında motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yediemin otoparkında motosikletleri çalmaya çalışan hırsızlar polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yediemin otoparkında motosikletleri çalmaya çalışan hırsızlar polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bundan bir süre önce Devrek'te motosiklet uygulaması yapan emniyet güçleri şehir içinde ehliyetsiz ve plakasız olarak motosiklet kullanan C.K., M.K., K.K. ve K.H.'nın motosikletlerini bağlayarak yediemine teslim etti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra gece saat 02.00 sıralarında Toygun Yediemin Otoparkı'na giden 4 kişi emniyet güçleri tarafından bağlanan kendi motosikletlerini çalma girişiminde bulundu. Şahıslar Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstünde yakalandı. Meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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