Yediemin otoparkında yangın - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'taki bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Bazı araçlarda patlama meydana gelirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş- Adana karayolu üzerindeki yediemin otoparkında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi. Gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kaplarken, ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.