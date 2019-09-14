Son Dakika Haberleri: Yediemin otoparkında yangın: 24 araç kullanılamaz hale geldi
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Yediemin otoparkında yangın: 24 araç kullanılamaz hale geldi

40 dakika önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Yediemin otoparkında yangın: 24 araç kullanılamaz hale geldi, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangın 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangında 24 araç kullanılamaz hale gelirken, otoparkın yanındaki geri dönüşüm deposu da zarar gördü.
Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 300 araçlık yediemin otoparkında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otoparkın yanındaki geri dönüşüm tesisine de sıçradı. Yükselen dumanlar, kentin birçok bölgesinden görülürken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen 18 itfaiye aracı, 6 su tankeri ve 47 itfaiye eri, yangına su ve köpükle müdahale etti. ?Otopark görevlileri ile vatandaşlar, bazı araçları otoparktan çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, geri dönüşüm tesisi ve otoparkın idari kısmı büyük zarar görürken, otomobil, kamyon ve minibüsten oluşan 24 araç kullanılmaz hale geldi. Yangın ve zarar gören araçlar, drone ile havadan da görüntülendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Osmangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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