Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15.12.2020 15:39

Tuzla'da hacizli ve rehinli araçların olduğu otoparktaki 47 aracı parçalarına ayırarak sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tuzla'da hacizli ve rehinli araçların olduğu otoparktaki 47 aracı parçalarına ayırarak sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'da bir yediemin otoparkındaki araçların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin araçları tırlarla Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir otoparka götürdüğünü belirledi.

Otoparkta yapılan aramada iskelet halinde araçlar ve bazı yedek parçalar bulundu.

İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonda aralarında otopark sahibi ve sorumlularının da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, Tuzla'daki yediemin otoparkından araçların tırlara yüklenerek götürüldüğü anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Bursa, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Yediemin otoparkındaki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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