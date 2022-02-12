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Yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu - Son Dakika

Yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu

12.02.2022 18:11
Yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu

Samsun'un Alaçam ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu.

Olay, 5 Şubat Cumartesi akşamı Göçkün yolu üzerinde bulunan yediemin otoparkında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark sahibi A.A., otoparkı R.I. ve Ş.Y.'ye devretti. Otoparkı devralan R.İ. ve Ş.Y. devraldıkları A.A. ile anlaşarak 20 ayrı çekici ile otoparkta bulunan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı. Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.I. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada sonucunda belirlenen olayın şüphelisi O.K. de Sinop'ta gözaltına alınarak Alaçam'a getirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden R.I. ve O.K. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Samsun Asayiş Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucu çalınan araçlardan 15 tanesi Alaçam, Bafra, Terme, Samsun merkezde farklı noktalarda bulundu. Çalınan diğer araçların bulunması için çalışmalar sürüyor. - SAMSUN

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Cumartesi, Hisarcık, Samsun, Alaçam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yediemin otoparkından çalınan 25 aracın 15'i bulundu - Son Dakika
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