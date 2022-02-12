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Yediemin otoparkını devralan şahıs, 25 aracı çaldı - Son Dakika

Yediemin otoparkını devralan şahıs, 25 aracı çaldı

12.02.2022 20:32

Samsun'da yediemin otoparkından 25 araç çalındı. Otoparkı devralan O.K, gece kiraladığı 20 ayrı çekici ile otoparkta bulunan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı. 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan yediemin otoparkında ilginç bir hırsızlık yaşandı. Olay, 5 Şubat Cumartesi akşamı Göçkün yolu üzerinde bulunan yediemin otoparkında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark sahibi H.A., otoparkı O.K'ye devretti. Otoparkı devralan O.K, gece kiraladığı 20 ayrı çekici ile otoparkta bulunan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı.

Otoparkı devralan şahıs, 20 ayrı çekici ile 25 aracı çaldı!

SİNOP'TA GÖZALTINA ALINIP ALAÇAM'A GETİRİLDİ

Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.A. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada sonucunda Sinop'ta olduğunu belirlenen O.K. de Sinop'ta gözaltına alınarak Alaçam'a getirildi.

Otoparkı devralan şahıs, 20 ayrı çekici ile 25 aracı çaldı!

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ İSE ADLİ KONTROL KAYDIYLA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden H.A. ve O.K. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Otoparktan çalınan araçlardan 2 tanesi Ankara'da ele getirildi.

Diğer araçların da bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Hisarcık, Alaçam, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yediemin otoparkını devralan şahıs, 25 aracı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yediemin otoparkını devralan şahıs, 25 aracı çaldı - Son Dakika
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