Son Dakika Haberleri: Yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü

45 dakika önce

Samsun'daki yediemin otoparkları yıllardır alınmayan motosikletler nedeniyle motosiklet mezarlığına döndü.

Yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü, System.String[]

Samsun'daki yediemin otoparkları yıllardır alınmayan motosikletler nedeniyle motosiklet mezarlığına döndü.


Samsun'da polis tarafından yapılan denetimlerde, trafik tescili bulunmayan ve ayrıca çeşitli nedenlerle trafikten men edilen motosiklet ve araç şehirdeki yediemin otoparklarında bekletiliyor. Birçoğu yüksek para cezası nedeniyle sahipleri tarafından geri alınmayınca, yediemin otoparkları motosiklet mezarlıklarına döndü.


Güven otoparkında 9 yıldır çalışan Necmettin Kunduz, otoparklarında yaklaşık 10 yıldır alınmayan motosikletlerin bile bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 motosiklet otoparkta sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Bazılarını zaman zaman milli emlak ekibi evraklarla gelip teslim alıyor. Ancak milli servet adeta burada çürümeye terk edilmiş halde. Diğer otoparklarda aynı durumda. Yetkililerin bunlara acil bir çözüm bulmaları gerekiyor" dedi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı
Kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 13:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]