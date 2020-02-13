Yediemin otoparklarından araç çalan suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul, Batman ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda yediemin otoparklarından çalınan 35 araç ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz evrak tanzim edilerek Kurtalan ve Gaziantep'te açılan yediemin otoparkındaki 70 araç ve 4 motosiklette değişiklikler yapmak veya hurdaya satmak amacıyla hareket eden suç örgütüne operasyon düzenledi.

İstanbul, Batman ve Hatay'da şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan çalışmada çalınan araçlardan 35'i bulundu, biri avukat 9 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.