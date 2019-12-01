Yediemine çekilen araçlar çürümeye terk edildi

DÜZCE'de yediemin otoparkı işleten Zeki Tokgöz, haciz, yanlış park ya da kaza nedeniyle yediemin otoparkına getirilen araçların otoparkta çürümeye bırakıldığını, 12 yıldan bu yana otoparkında araç bulunduğunu belirterek, bu duruma çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Düzce Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yediemin otoparkında da 12 yıldan bu yana duran otomobil ve motosikletler bulunuyor. Çürümeye terk edilen otomobil ve motosikletlerin içinde ot bitmiş durumda. Yediemin otoparkında 3 bine yakın motosiklet ile 2 bine yakın araç bulunuyor.

Milli servetin heba olduğunu söyleyen yediemin otoparkı işletmecisi Zeki Tokgöz, "Burada neredeyse 12 yıldır bekleyen arabalar ve motosikletler var. 10-12 sene bir araba ya da motosiklet burada yattığı zaman değerini kaybediyor. Vatandaşlar gelip almıyor" dedi.