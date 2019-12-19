Yedieminler tek merkezde toplanıyor - Son Dakika

Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği'nin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla hayata geçireceği proje ile yediemin depoları ve otoparkları şehir dışında tek bir merkezde toplanacak.



Bursa kent merkezinde faaliyet gösteren 50 yediemini bünyesinde barındıran Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği, bütün yediemin depoları ve otoparkları tek merkezde toplamak için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim vaatleri arasında da yer alan konu için projeleri için yer arayışına giren Dernek yönetimine en önemli destek Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Projenin bir an önce hayata geçmesi için Başköy mevkiindeki yaklaşık 100 dönüm alan derneğe kiralandı. Büyükşehir Belediyesi sayesinde yer sorununa çözüm bulan Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız ve dernek yöneticileri, teşekkür etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.



Bursa Yediemin Otoparkçılar ve Çekiciler Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız, 5 bin metrekaresi kapalı depo alanı ve 100 bin araç kapasiteli de otoparkı bünyesinde barındıracak projelenin detaylarını Başkan Aktaş ile paylaştı. Halen Bursa merkezde 50 ayrı noktada faaliyet gösteren 10 bin araç kapasiteli yediemin otoparkı bulunduğunu ifade eden Yıldız, icra edildikten sona takipsizlik ve ilgisizlik nedeniyle çürümeye terk edilen araç ve eşyalar yüzünden yıllık 154 milyon liralık maddi kayıp olduğunu söyledi. Hazırlayacakları projede emniyet, maliye veznesi ve haczedilen malların takibini yapan katipler için de ofisler bulunacağını hatırlatan Yıldız, "Artık bütün işlemler tek bir noktada yapılacak. Borcunu kapatıp, aracını alacak olan vatandaş hemen işlemini yapacak. Yine borcu ödenmeyecek araçların satış için takipleri de hızlandırılacak böylece araç ve malzemelerin, çürüyüp heba olmasının önüne geçilecek. Bu proje Türkiye'de bir ilk olacak. En önemlisi de bu proje ile şehir merkezindeki otoparklarda kaderine terk edilmiş araçlar yüzünden oluşan hurdalık görüntüsünün önüne geçilecek. Yer konusunda Büyükşehir Belediyemiz bize yardımcı oldu. Bu konuda Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yıldız, projeye ilk kazmayı Şubat ayında vurup, 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre değer katacak, yaşam kalitesini yükseltecek her projeye katkı verdiklerini hatırlatarak, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atmaya hazırlanan dernek yönetimini tebrik etti. Özellikle icra edildikten sonra otoparka çekilen ve sahibi tarafından da geri alınmadığı için hurdaya dönen araçların görüntü kirliliğine yol açtığını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu proje iki yönüyle de çok önemli. Birincisi artık merkezdeki otoparklarda böyle bir hurdalık görüntüsü olmayacak. İkincisi de takibi yapılmayan araç ve malzemeler yüzünden yıllık 154 milyon liralık bir kayıptan bahsediliyor. İşlemlerin tek merkezde ve hızlı bir şekilde yapılmasıyla bu kaybın önüne geçilecek. Projenin Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA