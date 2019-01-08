Son Dakika Haberleri: Yediği Çekirdekten Hayatını Kaybeden Genç Akademisyen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yediği Çekirdekten Hayatını Kaybeden Genç Akademisyen Son Yolculuğuna Uğurlandı

37 dakika önce

Yediği çekirdekten hayatını kaybeden genç akademisyen son yolculuğuna uğurlandıGİRESUN - Evinde çekirdek yerken kabuğun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybeden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu bugün ikindi...

Yediği çekirdekten hayatını kaybeden genç akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - Evinde çekirdek yerken kabuğun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybeden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu bugün ikindi namazı sonrasında Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu nefes borusuna takıldı. Aniden fenalaşan Karaahmetoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi de geçirdiği öğrenilen Karaahmetoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaahmetoğlu'nun cenazesi Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Demirci Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Karaahmetoğlu için Demirci Köyü Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınırken, cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Karaahmetoğlu'nun cenazesine üniversite arkadaşları, öğretim görevlileri ve ailesinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Oğlunun tabutu başında gözyaşları döken anne Emine Karaahmetoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Duroğlu, Giresun, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 3. Sayfa
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