Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi! - Son Dakika
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Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi!

26.04.2022 11:46

Esenyurt'ta trafikte telefonda konuştuğu için ceza kesilen sürücü trafik polisi ile tartıştı. Öfkeli sürücü "Seni aldıracağım" diye tehdit ettiği polise " teke tek" kavga çağrısı yaptı.

Özkan Tok isimli sürücü, araç kullanırken telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı. Cezai işlem için durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.

"SENİ ALDIRACAĞIM"

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazının sıkıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, "Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım" diyerek ortalığı birbirine kattı. Polis memuru ile birbirine giren Tok'u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

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Polis Memuru, Tragger, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yediği ceza aklını başından aldı! Polise 'Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim' dedi! - Son Dakika


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11:46 Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi!
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SON DAKİKA: Yediği ceza aklını başından aldı! Polise "Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim" dedi! - Son Dakika
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