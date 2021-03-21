Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti - Son Dakika

Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti
21.03.2021 13:46
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir kişi kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinde bulunan tel nedeniyle hastanelik oldu.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir kişi kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinde bulunan tel nedeniyle hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesinde İ.G. sabah kahvaltı yaptığı sırada birden boğazında bir batma hissetti. Ekmeğin kalan kısmında tel olduğunu fark eden vatandaşın boğazında ağrısı arttı. Ağrı nedeniyle İ.G., Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine gitti. Hastanede çekilen röntgen filminde kesici telin mideye indiği tespit edildi. Mideye inen telin bir demirin kesilmiş parçası olduğu görüldü. Vatandaşın tedavisi devam ederken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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