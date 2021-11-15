Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak'ta yaşanan olayda, Şenel Alptekin evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı.

BİR ANDA YERE DÜŞEREK BAYILDI

Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı. Alptekin'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.