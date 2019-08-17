Yediği lokum boğazına takılınca öldü
1 saat önce
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, fiziksel engelli Emine Kardaş (38), yediği lokumun nefes borusuna kaçması sonucu boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:11 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde, fiziksel engelli Emine Kardaş (38), yediği lokumun nefes borusuna kaçması sonucu boğuldu.
Olay dün, Kandıra Karaağaç
Mahallesi'nde meydana geldi. Anne
ve babasıyla birlikte yaşayan fiziksel engelli Emine Kardaş, şekerlikten aldığı lokumu yediği sırada nefes almakta zorlandı. Anne ve babası, Emine Kardaş'a müdahale etmeye çalışırken, 112 Acile haber verdi. Eve gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Emine Kardaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi. Lokumun boğazına takılması sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Emine Kardaş, bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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