Yediği Lokumun Boğazına Yapışması Sonucu Ölen Kasap, Toprağa Verildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cuma namazı sonrası cami bahçesinde ikram edilen lokumun soluk borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren Ünal Arıkan(83) toprağa verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cuma namazı sonrası cami bahçesinde ikram edilen lokumun soluk borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren Ünal Arıkan(83) toprağa verildi.



Manavgat'ta, dün cuma namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Ünal Arıkan, bahçede kendisine ikram edilen lokumdan yedi. Birkaç adım yürüyen Arıkan, aniden yere yığıldı. İlçede kasaplık yapan evli ve bir çocuk babası Ünal Arıkan'ın kalp krizi geçirdiğini zanneden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıkan, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda yaşamını yitirdi.



Hastanede yapılan kontrolde Ünal Arıkan'ın soluk borusuna 2 parça lokum kaçıp, yapıştığı belirlendi. Arıkan'ın bu nedenle nefes alamadığı ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Arıkan'ın cenazesi bugün Bayır Mezarlığı'na getirildi. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından da toprağa verildi. Cenaze namazına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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