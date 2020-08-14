Yediği meyvenin parasını ağaca astı - Son Dakika

Yediği meyvenin parasını ağaca astı

-Bursalı çiftçi bahçesinde bulduğu notu okuyunca büyük mutluluk yaşadı

BURSA - Bursa'da bahçesinden nektarin yiyen kişinin bıraktığı notu ve parayı bulan çiftçi büyük şaşkınlık yaşadı. Olay nedeniyle duygulanan çiftçi İzzet Yalçın, "Hakkımız sonuna kadar helal olsun" dedi.

Bursa Osmangazi Armutköy'de yol boyunda bulunan bahçesine giden çiftçi İzzet Yalçın, ağaçta asılı bir not ve bir miktar para buldu. "Hakkınızı helal edin, 2 adet şeftali kopardık. Bunu da kabul edin" yazılı notu bulan Yalçın şaşkınlık yaşadı. Ağacında asılı notu bulduktan sonra duygulanan çiftçi "Hakkımız sonuna kadar helal olsun" ifadesini kullandı.