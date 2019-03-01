Yediği Şeker 2 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu
43 dakika önce
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, nefes borusunu tıkayan şeker nedeniyle hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da 2 yaşındaki çocuk, nefes borusunu tıkayan şeker nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir
ilçesine bağlı Yenişehir
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yediği yuvarlak şekildeki şeker 2 yaşındaki Ali Elkatmış'ın nefes borusuna takıldı. Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden ailesi Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahalelerin ardından çocuk Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldıran çocuğun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:02 Kaynak: İHA
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