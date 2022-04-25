Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı

25.04.2022 19:43
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine tokat atılan şahıs, yanındaki silahla kurşun yağdırdı.

Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine tokat atılan şahıs, yanındaki silahla kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile bir şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak diğer şahıslara kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Tahsin E. yaralanırken, vuran şahıs ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şahsın kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Öte yandan, kaçan şahsın kurşun yağdırıp bir kişiyi yaraladığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların tartıştığı, aralarından bir kişinin diğerine tokat attığı görülüyor. Görüntülerin devamında tokat yiyen şahıs, yanında getirdiği silahı çıkararak diğer şahıslara ateş etmeye başlıyor. Kurşunların isabet etmemesi için etrafa kaçışan şahıslar, araçların arkasına saklanıyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yediği tokat sonrası kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Son Dakika
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